Варшава, , 14:15 — REGNUM 17 сентября президент Польши Анджей Дуда начнет поездку по стране. Запланировано посещение нескольких мероприятий в разных регионах. Об этом передает Polskie Radio 24.

По планам поездки, 17 сентября Дуда посетит Вытично и Хелм (Люблинское воеводство), где встретится с представителями местных властей. А в пятницу президент поедет в лесничество Здрое в лесном районе Липуш, где примет участие в посадке деревьев. Отмечается, что данный лесной район больше других пострадал от «урагана 100-летия» в августе 2017 года.

По данным Администрации президента, президентская чета вместе с чиновниками, солдатами, пожарными, а также сотрудниками Государственного лесного фонда посадит 64 тысячи новых деревьев на площади размером около 6,5 га.

В воскресенье, 20 августа, Дуда вернется в Варшаву, где примет участие в президентском празднике урожая. В этом году ежегодный праздник с участием президентской четы пройдет в Президентском дворце в Варшаве. До сих пор этот праздник традиционно проводился в Спале (Лодзинское воеводство), но в этом году из-за эпидемии коронавируса от этой практики отказались.