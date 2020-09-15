Варшава, , 14:14 — REGNUM 14 сентября на заседании Европейского парламента обсуждали проблемы, связанные с недостаточным верховенством закона в Польше. Особое внимание европейских депутатов было приковано к положению представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом передает Onet.pl.

Заместитель главы Еврокомиссии, представитель Чехии Вера Журова в ходе заседания заявила, что в ЕС возникают вопросы по поводу верховенства права в Польше. В частности, политик обратила внимание на законы, инициированные правящей партией «Право и справедливость», которые способствуют снижению уровня независимости судей и СМИ. Также обеспокоенность вызвана отношением Варшавы к ЛГБТ.

«Мы должны дать понять Варшаве, что ЕС больше не будет выделять средства Польше, если там будут нарушены основные права ЛГБТ-сообщества», — подчеркнула Журова. В частности, политик считает, что «риторика правящих кругов бывает неуважительной к данному сообществу». Кроме того, обеспокоенность европейских политиков вызвала информация, о том, что «в Польше существуют зоны, свободные от ЛГБТ».

Позицию Польши защищал депутат Европарламента Патрик Який. «Вы не против нового памятника Ленину в Германии, но вас не беспокоит, что мы защищаем семейные ценности в Польше. Позор!», — отметил политик, указав, что «зоны, свободные от ЛГБТ в Польше — это фейк».

Защиту в адрес Варшавы также выразила депутат Европарламента от «Французского национального фронта» Элен Ляпорт. «Процедура против Польши — это посягательство на её суверенитет», — заявила она.