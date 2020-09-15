Подгорица, , 14:40 — REGNUM 15 сентября президент Черногории Мило Джуканович заявил, что недавние парламентские и муниципальные выборы подтвердили прогресс в демократическом развитии черногорского общества, а также показали и то, что эта страна вступила на путь демократизации. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

По случаю Международного дня демократии он также отметил, что обязанность черногорской власти — продолжать совершенствовать нашу демократию, свободу, равенство, права человека и верховенство закона.

«Поощрять демократическое участие, быть прозрачными и ответственными. Недавние выборы подтвердили прогресс в демократическом развитии черногорского общества. Они показали, что Черногория понимает, что такое процесс демократизации, и подтвердили важность укрепления демократических институтов, в том числе потенциала, который позволит усилить устойчивость по отношению к многочисленным формам манипуляции и дезинформации», — заявил Мило Джуканович.

Только при активном участии, большой ответственности и тесном сотрудничестве, по его словам, «мы можем укрепить доверие и добиться прогресса в достижении цели, согласно которой высшие ценности демократии являются реальностью для каждого человека».