Харьков, Украина, , 14:07 — REGNUM Мэр Харькова Геннадий Кернес уже пять дней находится в больнице с коронавирусной пневмонией. Об этом заявил 15 сентября на брифинге директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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По словам чиновника, Кернеса насмешила опубликованная в одном из Telegram-каналов информация о том, что тот находится в коме.

«Он много и громко смеялся над тем, что было распространено в интернете… Он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление лёгких. Ни о какой коме, ни о каком отёке мозга речь не идет», — рассказал Сидоренко.

Представитель харьковского горсовета также рассказал, что мэр находится в 17-й больнице города и пребывает в стабильно тяжёлом состоянии.

Сидоренко подчеркнул, что Кернес не намерен сниматься с местных выборов, а будет в них участвовать и наверняка победит.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, якобы мэр Харькова Геннадий Кернес впал в кому.

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