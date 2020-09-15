Бишкек, , 13:58 — REGNUM На центральной площади столицы Монголии 15 сентября жители Улан-Батора митингуют против ограничения во Внутренней Монголии старомонгольской письменности. Тем временем самолет главы МИД КНР Ван И приземлился в аэропорту «Чингисхаан», пока полицейские не разгоняют мирных демонстрантов.

«Уничтожение истории и языка — это уничтожение нации. Мы поддерживаем этнических монголов, которые борются за сохранение старомонгольской письменности во Внутренней Монголии. Мы выбрали именно этот день, день официального визита Ван И, чтобы показать — монголы едины с этническими монголами в Китае. Хотим, чтобы глава государства выразил свое мнение по этому вопросу», — говорит одна из участниц акции протеста.

Митингующие держат лозунги на монгольском, английском и китайских языках, а также на старомонгольской письменности «Save the Mongolian language», «Сохраним родной язык», «Стоп китайской агрессии».

Отметим, сегодня, 15 сентября начинается официальный визит Министра иностранных дел КНР Ван И в Монголию. Приезд китайского чиновника привлекает внимание, поскольку организуется во время пандемии. Как сообщили в минздраве Монголии, представители китайской стороны сдадут тесты на коронавирус, после завершения визита монгольские дипломаты, которые участвовали во встречах, будут изолироваться на 14 дней. Также Министерство иностранных дел сообщило, что поскольку визит организуется в условиях режима повышенной готовности, будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры и обеспечивается участие по возможности малого количества людей.