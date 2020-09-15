Москва, , 13:57 — REGNUM В России рассчитывают, что стартовавшие 12 сентября в Дохе межафганские переговоры, как можно быстрее перейдут в русло практического обсуждения ключевых вопросов. Об этом заявили департаменте информации и печати МИД России 15 сентября.

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«Приветствуем запуск переговорного процесса, рассчитываем на скорейшее завершение сторонами технических процедур и перехода к обсуждению ключевых вопросов повестки дня национального примирения», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты призвали «афганские стороны уже в ходе первого раунда диалога в числе приоритетных вопросов обсудить введение длительного режима прекращения огня».

В заявлении также отмечено, что Россия и дальше готова совместно с международными партнёрами оказывать содействие руководимому и осуществляемому афганцами национальному примирению.

«Россия выступает за становление Афганистана в качестве мирного, независимого и нейтрального государства, свободного от терроризма и наркотиков», — подчеркнули в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Дохе состоялась церемония запуска межафганских мирных переговоров. Как заявили в МИД Катара, эти «жизненно важные прямые переговоры между различными афганскими сторонами представляют собой шаг вперёд навстречу долговременному миру в Афганистане».

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