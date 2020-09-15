Москва, , 13:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Германию.

По словам Пескова, решение об отмене визита Лаврова в Берлин было принято после того, как «формат визита был существенно урезан и изменён по решению германской стороны».

«Мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 сентября, в Берлине глава МИД РФ должен был совместно с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом участвовать в церемонии закрытия «перекрестного» года научно-образовательных партнёрств. Однако Лавров отменил визит в Германию.

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