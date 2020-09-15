Подгорица, , 13:51 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович по случаю международного дня демократии, отмечаемого 15 сентября заявил, что «недавние выборы подтвердили прогресс в демократическом развитии черногорского общества. Они показали, что Черногория понимает процесс демократии».

«Выборы вновь подтвердили важность укрепления демократических институтов, в том числе потенциала для повышения устойчивости к растущим формам манипуляции и дезинформации. Только при полном участии мы можем укреплять доверие и продвигаться к цели, чтобы высшие ценности демократии были реальностью для каждого человека», — сказал Джуканович.

Согласно официальным результатам прошедших 30 августа парламентских выборов в Черногории коалиция правящей партии ДПС получила 30 мест в парламенте, а три оппозиционные коалиции в сумме — 41.