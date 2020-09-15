Приштина, , 13:57 — REGNUM Глава косовской партии «Движение за самоопределение» и бывший премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти совместно с бывшим министром иностранных дел Косово Главком Конюфцей 14 сентября провел встречу с послом Норвегии в Косово Йенсом Эриком Грондалем и специальным представителем Норвегии на Балканах Арне Саннесом Бьорстадом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Курти рассказал норвежцам о подготовке к досрочным выборам и о четырех запросах, представленных его партией в Конституционный суд.

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Политики обсудили пандемию COVID-19 и ухудшение эпидемиологической ситуации в Косово после смены правительства, а также геополитическую ситуацию в регионе Западные Балканы.

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