Москва, , 13:50 — REGNUM Не существует факторов, которые могут оказать негативное влияние на отношения России и Германии. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, давая свой комментарий по поводу отмены визита главы российского МИД Сергея Лаврова в ФРГ.

«Поскольку формат визита был существенно урезан и изменен по решению германской стороны, то наш министр принял такое решение об отмене визита», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков отметил, что в настоящее время, как считают в Кремле, нет каких-либо факторов, которые могут оказывать негативное влияние или подобным образом сказываться на российско-германских отношениях.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ сообщили, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию отменен из-за изменений, который произошли в рабочем графике главы МИД ФРГ Хайко Мааса.