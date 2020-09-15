Москва, , 13:46 — REGNUM Законопроект, предусматривающий введение льгот по земельному налогу для семей с детьми, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Нужно искать новые варианты помощи семьям с детьми. Наша партия предлагает: если земельный участок принадлежит родителям с одним или двумя детьми, предусмотреть налоговый вычет на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади. Иными словами, налогом не облагать шесть соток, сколько бы они ни стоили — как это сейчас предусмотрено для пенсионеров и ряда других льготников. Что касается семей, в которых больше двух детей, считаем нужным полностью освободить их от уплаты земельного налога», — заявил Миронов.

С 2016 года наметился негативный тренд по снижению рождаемости, который не удается переломить до сих пор, обеспокоены во фракции.