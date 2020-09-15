Джакарта, , 13:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии выразило протест Пекину в связи с двухдневным нахождением корабля береговой охраны Китая в исключительной экономической зоне Индонезии (ИЭЗ) у побережья островов Натуна в Южно-Китайском море, сообщает Sindonews.

Известно, что между суднами двух стран на море произошел жаркий спор по радиосвязи. Судно береговой охраны КНР находилось в ИЭЗ Индонезии с субботы, 12 сентября 2020 года.

«Китайская береговая охрана заявила, что патрулирует юрисдикцию Китая. Мы категорически отвергаем это и говорим, что это наша исключительная экономическая зона», — заявила индонезийская сторона.

Представитель МИД Индонезии Теуку Файзашах заявил, что Джакарта потребовала объяснений у посольства Китая.

«Мы повторяем заместителю посла Китая, что исключительная экономическая зона Индонезии не пересекается с водами Китая», — заявил официальный представитель МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл заявил, что государство никогда не просило страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию, встать на чью-либо сторону.

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