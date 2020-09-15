Москва, , 13:42 — REGNUM Госдума приняла заявление в связи с 75-й годовщиной создания Организации Объединенных Наций (ООН), передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Государственная дума считает необходимым укрепление ООН в качестве эффективного многостороннего механизма для выстраивания взаимоуважения в работе по обеспечению прав человека на международно-правовой основе.

«Депутаты Государственной думы убеждены в центральной координирующей роли ООН в международных отношениях, выступают за неукоснительное следование целям ООН и принципам международного права, основанным на уставе ООН, включая суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, равноправие и самоопределение народов, разрешения международных споров мирными средствами, добросовестное выполнение международных обязательств», — отмечается в документе.

Парламентариям видятся недопустимыми попытки политизации повестки в области прав человека, навязывание односторонних подходов и выдвижение ультиматумов под предлогом защиты прав человека и нравственных ценностей.

Кроме того, Госдума поддерживает усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне коронавируса. Согласно заявлению, нижняя палата парламента убеждена в ключевой координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Депутаты Госдумы считают контрпродуктивным решение США о выходе из её состава и попытки возложить на ВОЗ и Китай вину за распространение коронавирусной инфекции, обвинения в ее адрес в пассивности и непрозрачности — беспочвенными.

«Недопустимо ослаблять роль Организации Объединенных Наций как единственного легитимного международного органа, который отвечает за поддержание стабильности и безопасности в мире. Попытки Вашингтона поставить ООН на службу своим интересам ведут к подрыву международного права и новым вызовам, проблемам. Так же как и решение США о выходе из Всемирной организации здравоохранения и желание возложить на нее вину за распространение коронавируса», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.