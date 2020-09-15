Москва, , 13:42 — REGNUM Законопроект о «почасовом» МРОТе внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

Предлагается для исчисления оплаты труда работника при заключении с ним срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени установить с 1 января 2021 года минимальный почасовой уровень оплаты труда в сумме 150 рублей в час, который превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ.

Также предусмотрена ежегодная индексация минимального почасового размера оплаты труда исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Принятие законопроекта позволит повысить доходы граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также станет одним из шагов в решении проблемы доведения уровня оплаты труда работающих граждан до уровня оплаты труда, соответствующего соотношению стоимости труда и стоимости материальных ресурсов в стоимости произведенных товаров, работ и услуг для индустриально развитых стран, отмечают авторы.