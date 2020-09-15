Владикавказ, , 13:59 — REGNUM Реструктуризировать долги за газоснабжение жителям Южной Осетии, имеющим дома на территории Северной Осетии, предложил президент югоосетинской республики Анатолий Бибилов гендиректору компании «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алану Кодзаеву. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба главы Южной Осетии.

«Люди переживают, что после открытия границы не смогут сразу погасить сумму образовавшейся задолженности и в результате по судебным решениям о взыскании долгов для них будет ограничено перемещение через границу», — приводят слова Бибилова в пресс-службе.

Сообщается, что Кодзаев согласился пойти навстречу жителям Южной Осетии. Он отметил, что их заявления будут положительно рассматривать и принимать в первую очередь.

В пресс-службе отметили, что Бибилов встретился с Кодзаевым в рамках рабочего визита в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 сентября Цхинвал снял карантинные ограничения на пересечение российского-югоосетинской границы, которые действовали с апреля. Таким образом, те жители республики, которые оплачивали коммунальные услуги наличными, не могли этот период вносить платежи.