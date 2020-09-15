Подгорица, , 13:37 — REGNUM Первое учредительное заседание парламента Черногории, на котором проверяются мандаты вновь избранных депутатов, должно состояться не позднее 29 сентября, пишет издание Vijesti.

Эта мера предусмотрена конституцией страны, которая гласит, первое заседание проводится не позднее 15 дней со дня объявления окончательных результатов выборов.

Выборы в Черногории состоялись 30 августа, официальные итоги огласили 14 сентября.

На учредительном заседании парламента избираются спикер, вице-спикеры и административный совет.

Заседание парламента будет проходить под председательством старейшего депутата нового созыва, в данном случае Миодрага Лекича из коалиции «Мир — наша нация», и ему будет помогать самый молодой Максим Вучинич из коалиции «За будущее Черногории».

Со дня первого заседания начинается 30-дневный период, в течение которого президент Мило Джуканович должен предложить кандидатуру премьер-министра в состав нового правительства.

Новое парламентское большинство в настоящее время состоит из трех оппозиционных коалиций — «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Черное на белое».

Пока, насколько известно изданию, их представители не вели переговоры о позициях в новом правительстве.