Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл 15 сентября сообщил, что в ближайшее время американский президент может провести тур по региону Западные Балканы и посетить Косово и Сербию.

В интервью для сербского радио в Чикаго Гренелл заявил, что точная дата поездки не установлена, однако «первое препятствие уже преодолено — Белый дом официально дал согласие».

Читайте также: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа

Напомним, 4 сентября в Белом доме были подписаны соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией. В соответствии с данными соглашениями Косово присоединяется к проекту «Балканского мини-Шенгена», Сербия отказывается от кампании по отзыву признания Косово, а Косово на год отказывается от попыток вступления в международные организации. При этом Косово и Израиль признают друг друга, а Сербия и Косово открывают посольства в Иерусалиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп считает, что Вучич и Хоти сделали «мир более безопасным»