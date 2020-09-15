Смоленск, , 13:37 — REGNUM Представители пяти политических партий сумели пройти в Смоленский городской совет шестого созыва по итогам выборов, состоявшихся 13 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

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По спискам пятипроцентный барьер преодолели «Единая Россия», которая получила 32,23% голосов, КПРФ, набравшая 28,9%, ЛДПР (12,35%), «Партия пенсионеров» (7,92%), «Справедливая Россия» (6,84%). Ещё три партии — «Родина», «Коммунисты России» и «Партия роста» — набрали меньше 5%. В 19 из 20 одномандатных округов победили представители «Единой России», в одном округе мандат забрал представитель КПРФ.

В результате в новом составе горсовета Смоленска «Единая Россия» может рассчитывать на 23 мандата (19 по одномандатным округам и четыре по списку), КПРФ может получить четыре мандата, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» смогут отправить в горсовет по одному представителю.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Смоленский горсовет состоялись 13 сентября. Явка составила около 25%.