Москва, , 13:36 — REGNUM Госдуме необходимо сделать все для обеспечения решений, принимаемых президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября. об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии.

«Президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин за прошедшие годы смог сделать все, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Были уверенными, что их не бросят один на один с проблемами, как это было в тяжелые девяностые годы. Нам необходимо с вами сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые президентом, поддержать его в решении проблем, с которыми столкнулась наша страна, сделать так, чтобы люди как можно быстрее почувствовали эту поддержу и изменения через принятые нами законы в рамках реализации задач, которые ставит президент», — заявил Володин.

Он отметил, что президент, правительство, региональная и местная власти делают все, чтобы эффективно работала система здравоохранения, решались задачи по поддержке испытывающей трудности экономики.