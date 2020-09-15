Киев, , 13:37 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 15 сентября, приняла заявление о ситуации в Белоруссии, объявив президентские выборы в этой стране «нечестными».

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Постановление принято с минимальным запасом голосов — документ поддержали 228 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рада считает, что президентские выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни честными», прошли с существенными нарушениями в условиях «полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций».

«Официально обнародованные результаты выборов президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», — отмечается в заявлении.

В документе говорится, что Рада осуждает применение «чрезмерной силы и жестокости» со стороны правоохранительных органов Белоруссии, поддерживает введение санкций, требует освобождения всех задержанных, особенно граждан Украины.

Отдельно в заявлении отмечается, что привлечение сил России и ОДКБ для урегулирования ситуации в Белоруссии будет считаться Киевом «прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины».

В завершение парламент Украины намекает, что одним из вариантов развития событий в Белоруссии могли бы быть новые «свободные и демократические выборы».

ИА REGNUM напоминает, что вопрос заявления по Белоруссии обсуждался в парламенте Украины с первого рабочего дня осенней сессии, 1 сентября. В итоге в профильном комитете Рады по внешней политике заявили, что из 4-х предложенных вариантов для вынесения в зал был выбран «самый компромиссный».