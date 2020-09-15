Киев, , 13:38 — REGNUM Верховная рада Украины приняла постановление, в котором назвала сфальсифицированными результаты выборов в Белоруссии. Об этом сообщил 15 сентября парламентский телеканал «Рада».

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Соответствующее решение поддержали 228 депутатов.

«Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы», — сказано в документе.

Отметим, что украинский парламент не дал чёткого ответа на вопрос, признаёт ли он Александра Лукашенко президентом Белоруссии или нет. В Раде также назвали недопустимым возможное введение войск России или ОДКБ для урегулирования ситуации в стране.

Напомним, ранее Европейский союз заявил о непризнании итогов выборов президента Белоруссии. В постановлении Рады сказано о том, что Украина присоединяется к данному решению.

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