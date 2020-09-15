Брюссель, , 13:37 — REGNUM Новые президентские выборы в Белоруссии, которые будут проведены под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), могут быть лучшим выходом из кризисной ситуации, сложившейся в республике. Такое мнение 15 сентября высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своего выступления на пленарном заседании Европарламента.

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«По нашему мнению, новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы быть лучшим решением (выхода из кризиса в Белоруссии)», — заявил Боррель.

Также он обратился к властям республики с призывом найти выход из сложившейся ситуации, а также «прекратить репрессии» и «запустить инклюзивный национальный диалог».

Кроме того, глава дипломатии ЕС заявил о готовности поддержки любой авторитетной инициативе в данном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет признавать итоги выборов президента Белоруссии, которые состоялись в республике 9 августа, так как считает их «сфальсифицированными».