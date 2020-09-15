Москва, , 13:21 — REGNUM В Кремле позитивно относятся к появлению новых политических объединений в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Безусловно, появление новых политических партий — это востребованный процесс, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Новое поколение в новых политических партиях зачастую ищет то, что они не видят в существующих партиях».

Песков отметил, что «это обычный, нормальный процесс, процесс политического развития страны».

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Напомним, по итогам состоявшихся 11−13 сентября выборов в России в региональные парламенты прошли три новые политические силы, зарегистрированные в 2020 году. Это «Новые люди», «За правду» и «Зелёная альтернатива».

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в РФ были проведены более 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах.

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