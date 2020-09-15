Киев, , 13:12 — REGNUM Украина, согласно международному праву, не несёт никакой ответственности за остановку водоснабжения Крыма. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба МИД Украины.

«Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украиной в связи с прекращением водоснабжения являются никчёмными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны, чтобы «назначить виновного» за расходы, которые несет РФ», — сказано в заявлении.

На Украине считают, что Крыму требуется больше воды из-за активной «колонизации» полуострова.

«Потребность в водных ресурсах растёт на фоне «колонизации» полуострова — стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма», — добавили в МИД Украины.

Естественно, никаких доказательств сказанного украинские дипломаты не предъявили.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Поводом стал государственный переворот в Киеве, который уничтожил законную власть на Украине. Подавляющее большинство жителей полуострова одобрило идею воссоединения с Россией, о чём говорят результаты проведённого референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина призвала иностранные государства наложить дополнительные санкции на Россию в связи с проведением местных выборов в Крыму.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина призвала расширить санкции против России в связи с выборами в Крыму

Читайте развитие сюжета: Глава Крыма о заявлении МИД Украины: «Трудно найти цензурные слова»