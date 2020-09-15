Киев, 15 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Украина, согласно международному праву, не несёт никакой ответственности за остановку водоснабжения Крыма. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба МИД Украины.
На Украине считают, что Крыму требуется больше воды из-за активной «колонизации» полуострова.
Естественно, никаких доказательств сказанного украинские дипломаты не предъявили.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Поводом стал государственный переворот в Киеве, который уничтожил законную власть на Украине. Подавляющее большинство жителей полуострова одобрило идею воссоединения с Россией, о чём говорят результаты проведённого референдума.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина призвала иностранные государства наложить дополнительные санкции на Россию в связи с проведением местных выборов в Крыму.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина призвала расширить санкции против России в связи с выборами в Крыму
Читайте развитие сюжета: Глава Крыма о заявлении МИД Украины: «Трудно найти цензурные слова»