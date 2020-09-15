Киев, , 13:14 — REGNUM Мэр города Харьков Геннадий Кернес заболел коронавирусом и сейчас находится на лечении в одной из городских больниц.

Об этом заявил 15 сентября глава департамента горсовета Харькова по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

«Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких», — сказал Сидоренко.

При этом он раскритиковал обнародованные накануне рядом СМИ сообщения о якобы отеке мозга и коме у Кернеса.

«Это — фейки, которые могут возникнуть в больной, политически озабоченной голове», — подчеркнул чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что накануне ряд центральных СМИ сообщили о том, что Кернес якобы впал в кому в результате заболевания коронавирусом. Горсовет Харькова выпустил экстренное заявление, в котором говорится, что данная информация не соответствует действительности и связана с приближением местных выборов. Отметим, что после покушения на жизнь Кернеса, которое было весной 2014 года, мэр Харькова имеет существенные проблемы со здоровьем, в частности, постоянно пользуется инвалидным креслом.