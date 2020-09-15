Москва, , 13:10 — REGNUM Доклад о строительстве медицинского центра в республике Тува будет 15 сентября заслушан президентом России Владимиром Путиным. Об этом 15 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как рассказал Песков, президент России в середине дня проведет в режиме видеосвязи открытие в Псковской области двух медицинских центрова, построенных минобороны РФ.

«Кроме того, (президент РФ) также выслушает доклад о том, как завершается строительство медицинского центра в Республике Тыва», — заявил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о содержании четырехчасовой встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.