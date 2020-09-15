Москва, , 13:04 — REGNUM Отношения между Россией и Белоруссией характеризуются иными вещами, нежели личные отношения президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Речь же идет об отношениях между двумя странами, речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко», — сказал Песков.

По его словам, для России Белоруссия «всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной».

Песков подчеркнул, что в Кремле рассчитывают, что такое положение сохранится и далее.

Он также рассказал о кредите для Белоруссии: «У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Это коммерческие условия кредита, всё-таки любой кредит имеет коммерческую сторону».

Песков отметил, что о каких-либо других условиях не может идти речи.