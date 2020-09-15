Москва, , 12:58 — REGNUM Для встречи президента России Владимира Путина или представителей его администрации с блогером Алексеем Навальным нет причин. Об этом сообщил 15 сентября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили о возможности встречи российского руководства с блогером, если тот вернётся на родину после лечения в Германии. Представитель Кремля ответил, что ни причин, ни необходимости в подобной встрече не видит.

«Поэтому убеждён, что такой встречи не будет», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный находится в берлинской клинике «Шарите» с 22 августа. Ранее ему стало плохо на борту самолёта на пути из Томска в Москву. Несколько дней назад германские врачи сообщили, что блогеру стало лучше.

Читайте также: Навальный намерен вернуться в Россию — NYT