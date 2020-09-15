Вашингтон, , 12:59 — REGNUM 15 сентября в своём профиле в социальной сети президент США Дональд Трамп написал, что соглашение об экономической нормализации сделает Сербию, Косово и весь мир более безопасными, и подчеркнул, что для такого шага потребовалось исключительная храбрость лидеров двух стран.

В своём посте Дональд Трампа повторил слова, сказанные после подписания соглашения в Вашингтоне 4 сентября: «Это действительно исторический день. Сербия и Косово взяли на себя обязательство развивать экономическое сотрудничество».

Президент США подчеркнул, что «потребовалась исключительная храбрость» президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра самопровозглашенного Косово Авдуллаха Хоти, чтобы принять участие в этих переговорах и приехать в Вашингтон для закрепления этих обязательств.

«Сделав это, они сделали свои страны, Балканы и весь мир более безопасными», — отметил Трамп.

Напомним, что 4 сентября в Вашингтоне президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдуллах Хоти подписали два практически идентичных соглашения с США о формальном обязательстве наладить экономические связи друг с другом.

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