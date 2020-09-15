Москва, , 12:33 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об особенностях работы нижней палаты парламента на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

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Коронавирус вносит свои ограничения и сложности, отметил спикер Госдумы.

«Мы договорились, что оставляем режим допуска в здания с ограничениями. Эти вопросы будут регулироваться руководителями фракций и комитетов. Мы считаем нужным продлить запрет на работу столовых и буфетов», — рассказал Володин.

По его словам, ряд подразделений аппарата Госдумы продолжит в дистанционном режиме.

«Это всё уменьшит количество находящихся в комплексе зданий на Охотном Ряду, в Георгиевском переулке. У нас с вами на пике в этих зданиях находятся порядка 6 тыс. человек», — отметил спикер Госдумы.

Он также призвал парламентариев, имеющих хронические заболевания или в силу возраста, поберечь себя и не посещать очно пленарные заседания, работать из кабинетов, например.

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