Киев, , 12:44 — REGNUM Обход блокировки социальной сети «ВКонтакте» является спецоперацией российских спецслужб накануне местных выборов на Украине. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк, сообщила 15 сентября пресс-служба ведомства.

«Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено», — сказал чиновник.

Он уверен, что российские спецслужбы разблокировали доступ к соцсети «ВКонтакте» для украинских пользователей с целью повлиять на исход местных выборов на Украине.

«Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение на Украине местных выборов», — заявил Демедюк.

По его словам, специалисты СНБО думают, каким образом можно заблокировать работу российской социальной сети на Украине.

Напомним, ранее о необходимости блокирования «ВКонтакте» заявил министр культуры Украины.

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Российская соцсеть была «заблокирована» на Украине ещё во время президентства Петра Порошенко. Граждане Украины были вынуждены ставить программы VPN для обхода блокировки, однако недавно разработчики «ВКонтакте» объявили о том, что теперь стороннее программное обеспечение уже не нужно.

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