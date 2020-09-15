Киев, 15 сентября 2020, 12:44 — REGNUM Обход блокировки социальной сети «ВКонтакте» является спецоперацией российских спецслужб накануне местных выборов на Украине. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк, сообщила 15 сентября пресс-служба ведомства.
Он уверен, что российские спецслужбы разблокировали доступ к соцсети «ВКонтакте» для украинских пользователей с целью повлиять на исход местных выборов на Украине.
По его словам, специалисты СНБО думают, каким образом можно заблокировать работу российской социальной сети на Украине.
Напомним, ранее о необходимости блокирования «ВКонтакте» заявил министр культуры Украины.
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Российская соцсеть была «заблокирована» на Украине ещё во время президентства Петра Порошенко. Граждане Украины были вынуждены ставить программы VPN для обхода блокировки, однако недавно разработчики «ВКонтакте» объявили о том, что теперь стороннее программное обеспечение уже не нужно.
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