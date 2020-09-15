Варшава, , 12:28 — REGNUM Пилоты ВВС США с 17 по 25 сентября проведут учения в Польше. Во время мероприятий будут задействованы все военные аэродромы страны. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

В рамках учений, носящих название Astral Knight 20, над ключевыми стратегическими объектами Польши, дислоцированными на восточном фланге обороны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, будет развернута зенитная и противоракетная оборона США.

Эти маневры военные сравнивают с учениями сухопутных войск США, которые прошли летом под кодовым названием Defender-Europe. В воздушном пространстве Польши появятся десятки самолетов, в том числе F-16 и заправщиков, а также F-35A пятого поколения. Год назад они участвовали в аналогичных маневрах над Адриатическим морем.