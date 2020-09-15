Челябинск, , 12:24 — REGNUM В Челябинской области общие результаты выборов, прошедших 11−13 сентября, будут установлены не позднее 24 сентября. Об этом сообщает облизбирком.

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Сейчас в комиссии идёт приём протоколов с результатами голосования по единому округу от окружных комиссий. Уже сдано 13 таких документов, ещё 17 ожидаются. се их проверяют члены с правом решающего голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы выбрали депутатов Заксобрания. А в ряде территорий прошли и выборы муниципальных депутатов.