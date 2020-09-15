Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Лидеры пяти политических объединений в Грузии объявили о решении принять участие в предстоящих парламентских выборах единым списком. Об этом 15 сентября сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, председатели партий «Единое национальное движение» (ЕНД), «Республиканская партия», а также движений «Государство для народа», «Мы сами» и «Прогресс и свобода» публично подписали соглашение об объединении. Данные политические силы будут участвовать в выборах в блоке «Сила в единстве».

«Я обещаю вам, что это объединение, созданное в 2018 году, одержит решающую победу на парламентских выборах 2020 года, чтобы Грузия могла вернуть себе свободу на пути развития», — заявил после подписания соглашения председатель ЕНД Григол Вашадзе.

Напомним, в Грузии выборы в парламент должны состояться 31 октября. По данным различных рейтинговых агентств, ЕНД является второй по популярности в стране партией после правящей политсилы «Грузинская мечта». Ранее в блок «Сила в единстве» входили партии «Новая Грузия» и «Закон и справедливость», но в августе они вышли и создали свое объединение — «Стратегия Строителя».

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