Сочи, Краснодарский край, , 12:23 — REGNUM России придётся создать в Белоруссии военную базу, но главное, что потребуется для победы в борьбе за Белоруссию — это отправка в Минск сильного посла, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 сентября.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 14 сентября на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко тема российских военных баз в Белоруссии не обсуждалась.

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«Если Россия хочет удержать Белоруссию от поглощения Западом, то создать российскую военную базу на её территории придётся. Понятно, что сейчас говорить об этом не стоит, что делать это надо будет позже, но такой военно-политический ход необходим.

Объявленные итоги переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко выглядят несколько аморфно. Думается, что и сказано было больше, и договорённости достигнуты не только эти. Надеюсь, что так. За Белоруссию надо бороться жестко, ибо это и борьба за Россию.

Что ещё нужно для такой борьбы за Белоруссию? Деньги тут малое подспорье; полтора миллиарда — это те же три, что в своё время дали Януковичу. А вот что точно нужно, так это назначение в Минск посла такого калибра, чтобы мог ежедневно обсуждать с Лукашенко все насущные вопросы, и чтобы президент Белоруссии к нему реально прислушивался. Соответственно, должно быть кардинально укрупнено и усилено кадрами наше посольство.

Самим белорусам не обойтись без показательной чистки ведомств, их МИДа, Минобороны, спецслужб, переформатирования и цензуры информационного пространства и образования. Из Белоруссии должны быть изгнаны большинство западных НПО.

Западники свою хватку на шее Белоруссии сами уже не отпустят, будут пытаться «дожать», «домайданить». Не исключаю, что для этого ими будет пущена в расход очередная «небесная сотня». Остановить это можно только установлением совместного жесточайшего контроля над границей Белоруссии на севере, западе и юге.

Менять наш подход к вопросам топливно-энергетического комплекса сейчас нецелесообразно, тем более что выданный Белоруссии кредит позволяет Минску расплачиваться за газ и остальное. А вот импорт белорусских товаров в Россию необходимо существенно нарастить; надо покупать у белорусов буквально всё подряд и на всех уровнях — районном, областном, государственном. Это обязательно сработает в нашу пользу.