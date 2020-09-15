Москва, , 12:23 — REGNUM В настоящее время речь идет о жестком дипломатическом противостоянии между Россией и Германией, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отмену визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Германию.

«Сейчас очень многие эксперты говорят чуть ли не о крушении российско-германских отношений. На самом деле, конечно же, нет. Речь идет о жестком дипломатическом противостоянии между Россией и Германией. На политическую и тем более на экономическую составляющую наших отношений это не оказывает никакого влияния. Это война нервов, — сказал Мухин. — Как и всякая война нервов, это отвлечение на негодный объект. На самом деле речь идет о резком ухудшении отношений между США и КНР. Обратите внимание, что германские политики, которые, как правило, высказываются крайне резко в отношении России, это узкий круг лиц. Это Ангела Меркель, министр иностранных дел Германии и министр обороны. Все эти люди входят в орбиту влияния США. На самом деле так называемый кризис носит исключительно искусственный характер. Между тем на другом конце земного шара действительно разворачивается серьезное противостояние».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отменил свой визит в столицу Германии, запланированный на 15 сентября.

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