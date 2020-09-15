Москва, 15 сентября 2020, 12:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от превращения ПАСЕ в площадку для голословных обвинений, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
«Нам важно вести открытый диалог с парламентами всех стран на принципах доверия, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов, отстаивая интересы нашей страны и граждан. ПАСЕ и Европарламент не должны превращаться в площадку для голословных обвинений, политических провокаций и давления на независимые государства. Мы выступаем против этого», — заявил Володин, открывая осеннюю сессию.