Москва, , 12:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев более активно работать в Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.

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"Прошу вас более активно работать в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Мы должны через принятие модельных законов, гармонизацию законодательства выйти на новый уровень сотрудничества в интересах братских народов наших стран», — заявил Володин в ходе открытия осенней сессии.

Не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Белоруссии, подчеркнул он.

«Со своей стороны, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства», — отметил спикер Госдумы.