Москва, , 12:17 — REGNUM Запасы боевых отравляющих веществ, в том числе «Новичка», на территории России уничтожены полностью. Об этом сообщил 15 сентября журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что боевые отравляющие вещества Россия уничтожала в соответствии с регламентом ОЗХО, эта работа зафиксирована. Потому дезинформацией являются заявления о том, что у России есть производство или старые запасы боевых ядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство Германии заявило о подтверждении версии отравления российского блогера Алексея Навального веществом из группы «Новичок». В Берлине сослались на итоги исследования трёх независимых лабораторий. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны в своих бездоказательных обвинениях перешли все границы разумного и нарушили все приличия.

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