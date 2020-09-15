Минск, , 12:13 — REGNUM Для совместного участия в военных тактических учениях «Славянское братство — 2020» в Белоруссию прибыли военнослужащие России. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

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"Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство — 2020», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в совместных учениях от белорусских ВС будут принимать участие военнослужащие из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

Кроме того, уточняется, что в ходе совместных учений в них примут участие до 1500 военнослужащих, а также более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Олег Воинов заявил, что республика может дать силовой ответ на военные угрозы в рамках договоренностей по линии Союзного государства (СГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).