Москва, , 12:03 — REGNUM Большее опасение за жизнь Алексея Навального вызывает его пребывание за рубежом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда мы с вами обсуждаем конкретные темы, связанные с Навальным, надо сказать спасибо нашим лётчикам, врачам, президенту нашей страны — они сделали всё для того, чтобы была спасена жизнь человека, независимо от его политических взглядов и мировоззрения. И как раз большее опасение за его жизнь вызывает нахождение за рубежом, раз вот так вот они могут обходиться с жизнью человека», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия-24».

В целом спикер Госдумы уверен, что ситуация с Навальным — провокация.

«Есть страны, которые не хотят нашего развития, потому что наша страна становится сильнее. Россия становится полноценным игроком на международной арене. Это состоялось. Не нравится. Растёт наша экономика — это не нравится, мощь страны — это тоже не нравится, поэтому ищут любой повод. Но хорошо, когда этот повод есть — как правило, этого повода нет. Поэтому всё то, что сейчас обсуждается в отношении Навального, санкций — это всё имеет отношение к провокации. Провокации со стороны зарубежных стран, западных держав, провокации со стороны Соединённых Штатов Америки, которые, безусловно, являются кукловодом. И многие страны под именно дудку Соединённых Штатов Америки исполняют эту провокацию.

Цель провокации — через санкции остановить развитие России. Не получится», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, омские врачи подробно обследовали Алексея Навального, из Омска он вылетел без признаков отравления, в связи с этим у России есть вопросы к германской стороне, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.