Джакарта, , 11:58 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо строго отреагировал на повторное введение карантина в Джакарте, сообщает Kompas.

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Глава государства раскритиковал губернатора за прекращение ряда экономических операций в стране.

Джоко Видодо напомнил о применении локальных социальных ограничений, чтобы снизить скорость передачи COVID-19 на территории страны.

Президент также призвал местные власти координировать с центральным правительством их политику в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан получил указание от президента страны сосредоточить внимание на борьбе с COVID-19 в девяти провинциях.

Подробнее в материале: Президент Индонезии призвал бороться с пандемией в девяти провинциях

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