Токио, , 12:25 — REGNUM Ёсихидэ Суга, претендующий на пост премьер-министра Японии, рассматривает возможность назначить министра здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като на должность генерального секретаря правительства. Эту должность с декабря 2012 года занимает сам Суга, однако в случае своего назначения на пост премьер-министра передаст ее преемнику. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Напомним, 14 сентября Ёсихидэ Суга был избран преемником премьер-министра Синдзо Абэ на посту лидера правящей Либерально-демократической партии. Он является наиболее вероятным будущим премьер-министром Японии, голосование за которого пройдёт 16 сентября. В тот же день преемник Абэ соберёт свой кабинет.

Как сообщало ИА REGNUM, Суга планирует оставить министра иностранных дел Тосимицу Мотэги и министра финансов Таро Асо на своих должностях. Это намерение он мотивирует необходимостью проводить политику, нацеленную на борьбу с распространением коронавируса при одновременном восстановлении экономики.