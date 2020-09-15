Москва, , 11:49 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин будет представлять Брянскую область в Совфеде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Вадим Деньгин пойдет сенатором. Вот последний день сидит в нижней палате парламента», — заявил Жириновский со ссылкой на договоренности в Брянской области.

Деньгин от ЛДПР представляет в Госдуме Брянскую, Калужскую и Тульскую область.