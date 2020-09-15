Киев, , 11:48 — REGNUM Большинство мэров городов Украины в преддверии местных выборов связывались с центральной властью и просили стать кандидатами от «Слуги народа», заявил президент Зеленский сообщил в интервью австрийской газетеWeiner Zeitung.

Материал опубликован сегодня, 15 сентября.

Зеленский подчеркнул, что центральная власть категорически отказалась от такого предложения.

«Многие из этих мэров находились во власти от 10 до 20 лет. И что они сделали? Парки и фонтаны вместо того, чтобы решать проблемы… Другие мэры лишь саботировали противоэпидемические меры и позволили массовые мероприятия, потому что это приносит популярность», — заявил президент.

Поэтому мы решили, что лучше предложим своих кандидатов на местные выборы, даже если они не так хорошо известны, резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 31 августа на съезде партии «Слуга народа» были официально объявлены кандидаты от политической силы в мэры ряда городов страны на местных выборах. Самым известным из объявленных кандидатов оказался юморист и КВНщик Александр Филимонов, который будет баллотироваться в мэры Одессы.

Ранее Зеленский не раз критически комментировал действия «старых» региональных элит — в частности, мэров Харькова, Днепропетровска, Одессы, Черкасс и других городов страны.

Местные выборы должны состояться на Украине 25 октября.