Иркутск, , 11:46 — REGNUM Победивший на губернаторских выборах Приангарья Игорь Кобзев намерен оставаться беспартийным. Об этом сообщил сегодня, 15 сентября, в ходе пресс-конференции, посвященной избирательной кампании. Новый состав правительства он пообещал сформировать в течение трех месяцев, подчеркнув при этом, что главными критериями отбора станут профессионализм и высокая работоспособность человека, а не принадлежность к какой-либо политической партии.

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«Хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в этом серьезном политическом мероприятии, в том числе представителям СМИ. Свое будущее я связываю с Иркутской областью — здесь живет моя семья. Для меня важно, чтобы всё было стабильно, и регион развивался в ближайшие пять лет поступательно вверх, с дополнительными финансовыми ресурсами из федерального центра и участием в проектах крупных компаний-инвесторов. Мы уже набрали хороший темп и будем его сохранять и усиливать, — подчеркнул Игорь Кобзев. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, необходимость в проведении досрочных выборов возникла после того, как губернатор — коммунист Сергей Левченко — ушел в добровольную отставку. Это произошло осенью 2019 г., врио губернатора был назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.

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По итогам обработки более 95% протоколов он набрал в свою поддержку 60,58% голосов.