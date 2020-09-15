Куала-Лумпур, , 11:25 — REGNUM Министр обороны Малайзии Датук Сери Исмаил Сабри Яакоб заявил, что деятельность ночных клубов запрещена в стране, сообщает Antara.

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«Королевская полиция Малайзии арестовала 132 человека за нарушение карантина. Из них 14 человек были задержаны, а 118 — были оштрафованы», — заявил министр обороны.

Известно, что 14 сентября 2020 года 132 жителя Малайзии подверглись санкциям за нарушение социальной дистанции, массовое скопление людей и отказ носить защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл заявил, что государство никогда не просило страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию, встать на чью-либо сторону.

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