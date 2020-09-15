Виндхук, , 11:27 — REGNUM Посольство Китая в Намибии опровергло сообщения о массовом китайском военном присутствии в стране на юго-западе Африки. Об этом сообщает газета Namibian Sun со ссылкой на заявление представителя посольства.

Хелен Лу Хайрунг сообщила в интервью корреспонденту газеты, что между властями двух стран не было никаких переговоров о строительстве Китаем военной базы в прибрежном городе Свакопмунд.

Некоторые намибийские парламентарии утверждают, что около 3500 китайских военнослужащих проходят подготовку в стране.

Министр обороны Намибии Петер Вильо, отвечая на вопросы депутатов на прошлой неделе, заявил, что эти доклады «были конфиденциальными».

Недавно МИД Китая опроверг заявления о намерении создать военные базы в Кении и Танзании.