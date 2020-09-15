Варшава, , 11:10 — REGNUM 23−25 сентября лидер Польши Анджей Дуда совершит первый зарубежный визит в Италию и Ватикан после своего переизбрания весной текущего года на новый президентский срок. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Во время его трехдневного официального визита президент встретится в Ватикане с Папой Франциском, а в Риме — с президентом Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Глава администрации президента Кшиштоф Щерский заявил, что «выбирая Рим в качестве цели первой зарубежной встречи, президент хочет подчеркнуть солидарность Польши и поляков с итальянской нацией, которая так сильно пострадала от пандемии коронавируса».

»Все в Польше следили за развитием пандемии COVID-19 в Италии с большой грустью, надеялись, что болезнь будет остановлена как можно скорее», — подчеркнул Щерский.

Глава администрации президента также раскрыл, какие темы станут главными для обсуждения. Это пандемическая ситуация в обеих странах и Европе, механизмы сотрудничества в подобных ситуациях в будущем, а также двустороннее политическое и экономическое сотрудничество и политика безопасности в Европе.

Щерский также заявил, что польский лидер примет участие в открытии бюста генерала Владислава Андерса в посольстве Польши в Риме, а также посетит военное кладбище Монте-Кассино, где возложит цветы и примет участие в короткой церемонии памяти погибших во Второй Мировой войне польских солдат.

Мероприятия в Ватикане будут приурочены к 100-летию со дня рождения Иоанна Павла II.