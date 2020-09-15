Киев, , 11:08 — REGNUM В настоящий момент поворот в сторону России Украине явно не угрожает, заявил вечером 14 сентября в эфире украинского телевидения глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что за теми (политиками), кто двигает страну на Запад, стоит весь украинский народ, и «этот выбор сделан».

«Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в некое «триединое братство» с Россией, это абсолютно категорически… Но при этом необходимы совместные усилия всех политических сил, чтобы Украина продолжала движение в ЕС и НАТО», — добавил Кулеба.

Он также заявил, что никаких угроз безвизовому режиму Украины и ЕС сегодня нет, но добавил, что «всегда будет кто-то, кто будет ворчать и пытаться это разрушить».

По словам главы МИД, лично он не слышит каких предметных претензий к событиям на Украине, и с европейскими партнерами происходит «нормальный диалог».

ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября президент Зеленский подписал указ о введении новой стратегии национальной безопасности, в котором одним из базисных моментов является развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего, с ЕС, НАТО и США.